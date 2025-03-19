Місцева влада готується до завершення опалювального сезону в Одесі та області.

Рішення про завершення опалювального сезону в Одесі та області ухвалюється з урахуванням погодних умов та стану енергосистеми регіону, пише Політека.

Згідно з нормативами, батареї відключають, коли середньодобова температура повітря перевищує +8°C і залишається стабільною протягом трьох діб поспіль.

Традиційно тепло є до 15 квітня, однак, якщо температура повітря підніметься до вищих показників раніше - вимкнуть відповідно теж швидше за встановлений термін.

Завершення опалювального сезону в Одесі та області, за даними статистики попередніх років, часто відбувається в межах 1-10 квітня. До прикладу, у 2024-му в обласному центрі це відбулося 7 квітня.

Що впливає на час, коли тепло вимкнуть

Окрім температурного режиму, на роботу систем впливає ситуація в енергетиці. Через постійні ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру теплопостачання може припинитися раніше запланованого терміну.

Водночас, наразі комунальні служби докладають максимум зусиль, щоб забезпечити стабільно комфортну температуру в оселях місцевих мешканців.

Раніше стало відомо, що в українському уряді запевнили, що тарифи на газ не змінюватимуться до кінця холодного сезону.

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