Робота в Одесі не обмежується вакансією продавця, є декілька цікавих пропозицій для літніх людей.

Робота в Одесі для пенсіонерів з гідною оплатою стає все актуальнішою в Україні, все більше вакансій пропонують людям похилого віку непогані зарплати, повідомляє Politeka.net.

Оголошення з пошуку вакансій знайдено на Work.ua.

Магазин Сільпо шукає продавця, готові взяти на посаду пенсіонера та платити від 20-21 тисячі гривень. Роботодавець пропонує різноманітні тренінги, пільги на вивчення іноземної мови або відвідування спортивних закладів. Знижки на власне виробництво «Сільпо» (кулінарія, випічка, кондитерські вироби, чай та кава). А також спеціальні пропозиції в компаніях, що належать Fozzy Group.

Ще компанія Global Tech Service шукає техніка з ремонту, мерчендайзер з власним автомобілем. Вони готові взяти пенсіонера чи студента. Від кандидата очікують наявність власного автомобіля; знання і розуміння роботи технічного мерчендайзера та бажання працювати у цьому напрямку; базові навички роботи з інструментом (шурупокрут, викрутка); акуратність і відповідальність. Зарплата на посаді - 30 тисяч грн.

Крім цього робота в Одесі пропонується для швей. Швейний цех обіцяє оклад у розмірі від 20 до 40 тисяч гривень. Все, що вимагають від майбутнього співробітника - якісне пошиття виробів.

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