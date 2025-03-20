Тарифи на вивезення сміття в Одесі для місцевих жителів поки не планують підвищувати, попри поширені чутки, повідомляє Politeka.net.
Офіційно Одеська міська рада не повідомляла про жодні зміни в цінах.
Вартість цієї послуги залишається на рівні 33–61 грн на місяць, залежно від обслуговуючої компанії та місця проживання.
Наразі плата для мешканців багатоквартирних будинків складають 127,97 грн/м³ на рік або 34,11 грн на місяць з особи (з ПДВ). Однак остаточна вартість залежить від компанії, яка надає послуги.
Тарифи на вивезення сміття в Одесі від різних компаній:
- "Еко-Ренесанс" — 35,49 гривень для багатоповерхівок, 61,26 для приватного сектору.
- "Кліар-Сіті" — 33,99 гривень для багатоквартирних будинків, 58,68 для приватних.
- "ТВ-Серрус" — 34,80 гривень для мешканців багатоповерхівок, 60,07 для жителів приватного сектору.
- "Одескомунтранс" — 34,13 гривень для багатоповерхівок, 58,89 для приватного сектору.
Ціни в області:
Розмір плати за вивезення сміття в Одеській області залежить від віддаленості населеного пункту від полігону та обсягів відходів. Наприклад, мешканці Ізмаїла з березня сплачуватимуть 62 на місяць з особи, тоді як раніше ця сума становила 55.
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