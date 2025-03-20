В Україні більше не курсуватиме потяг з Одеси за популярним серед туристів маршрутом, стало відомо про причини.

Укрзалізниця скасувала потяг з Одеси за популярним серед туристів маршрутом №168/167, оскільки він був тимчасовим, передає Політека.

Як повідомляли в "Укрзалізниці", рейс було заплановано лише на 9 березня. У заяві зазначалося:

"9 березня курсуватиме №168/167. Не відкладайте подорож – весна чекає!".

На даний момент нові дати курсування поїзда не оголошувалися, і квитки на нього поки що недоступні.

Зазначимо, що практика запуску тимчасових потягів в Україні є поширеною.

Найчастіше такі рейси додаються під час підвищеного попиту на перевезення, зокрема: у святкові дні та на період канікул чи відпусток.

Крім того, 19 березня через пошкодження інфраструктури внаслідок обстрілів Кіровоградщини компанія змушена змінити маршрути кількох напрямків, що призведе до значних затримок.

Зокрема, поїзд №92/60 Одеса – Харків/Краматорськ буде рухатися обхідним шляхом, через що запізниться більш ніж на три години.

Зміни торкнуться також таких рейсів: №53 Дніпро – Одеса

№7 Харків – Південна Пальміра

№128 Львів – Запоріжжя

№52 південна пальміра – Запоріжжя

Усі вони запізняться щонайменше на три години. "Укрзалізниця" вибачається за незручності та запевняє, що рейси далекого сполучення не скасовуватимуться.

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