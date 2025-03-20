Мешканців декількох вулиць зачепить відключення води в Одесі 20 березня - водопостачання повернуть за встановленим графіком.

Сталося відключення води в Одесі 20 березня через планові ремонтні роботи - комунальні працівники вже працюють над усуненням проблем, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста та області, керівників підприємств і організацій, що у зв`язку з необхідністю проведення ремонтних робіт планується обмеження водопостачання за наступними адресами:

М'ясоєдівська

Прохоровська

На цих вулицях обіцяють закінчити аварійні роботи о 16-й годині.

Крім цього водопостачання зупинять на вулицях міста:

Ярослава Баїса 8, 22, 22/1

Семена Палія 125, 125/1.2.3

Владислава Бувалкіна 71,71/1.2, 57-73

Уточнимо, що відключення води в Одесі 20 березня на цих вулицях планують закінчити о 18 годині.

Підкреслимо, для мешканців міста працює 18 бюветів, які доступні щодня з 08:00 до 18:00, а деякі – до 20:00. Адреси бюветів:

Київський район : Фонтанська дорога, 16; Адміральський проспект, 31; Дача Ковалевського, 150; проспект Небесної Сотні, 14.

: Фонтанська дорога, 16; Адміральський проспект, 31; Дача Ковалевського, 150; проспект Небесної Сотні, 14. Приморський район : Старобазарний сквер, 3; проспект Гагаріна, 33; Академічна, 11, 2, 30; Ольгіївська, 37; Старопортофранківська, 105.

: Старобазарний сквер, 3; проспект Гагаріна, 33; Академічна, 11, 2, 30; Ольгіївська, 37; Старопортофранківська, 105. Хаджибейський район : Космонавтів, 15; Михайлівська площа, 19; Іцхака Рабіна, 1; Дальницька, 25; Інглезі, 1.

: Космонавтів, 15; Михайлівська площа, 19; Іцхака Рабіна, 1; Дальницька, 25; Інглезі, 1. Пересипський район: Кримська, 71; Курорт Куяльник, 4.

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