Сталося відключення води в Одесі 20 березня через планові ремонтні роботи - комунальні працівники вже працюють над усуненням проблем, повідомляє Politeka.net.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста та області, керівників підприємств і організацій, що у зв`язку з необхідністю проведення ремонтних робіт планується обмеження водопостачання за наступними адресами:
- М'ясоєдівська
- Прохоровська
На цих вулицях обіцяють закінчити аварійні роботи о 16-й годині.
Крім цього водопостачання зупинять на вулицях міста:
- Ярослава Баїса 8, 22, 22/1
- Семена Палія 125, 125/1.2.3
- Владислава Бувалкіна 71,71/1.2, 57-73
Уточнимо, що відключення води в Одесі 20 березня на цих вулицях планують закінчити о 18 годині.
Підкреслимо, для мешканців міста працює 18 бюветів, які доступні щодня з 08:00 до 18:00, а деякі – до 20:00. Адреси бюветів:
- Київський район: Фонтанська дорога, 16; Адміральський проспект, 31; Дача Ковалевського, 150; проспект Небесної Сотні, 14.
- Приморський район: Старобазарний сквер, 3; проспект Гагаріна, 33; Академічна, 11, 2, 30; Ольгіївська, 37; Старопортофранківська, 105.
- Хаджибейський район: Космонавтів, 15; Михайлівська площа, 19; Іцхака Рабіна, 1; Дальницька, 25; Інглезі, 1.
- Пересипський район: Кримська, 71; Курорт Куяльник, 4.
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