Переселенці можуть знайти безкоштовне житло в Одесі, названі адреси та контакти.

Безкоштовне житло для переселенців в Одесі надається у гуртожитках, лікарнях та готелях, повідомляє Politeka.net.

Кількість доступних місць постійно змінюється, тому важливо уточнювати актуальну інформацію щодо контактних номерів.

Де переселенці можуть знайти безкоштовне житло у Львові?

Приватні оголошення - на платформі OLX трапляються пропозиції тимчасового даху. Наприклад, один із авторів пропонує безкоштовну оренду трейлера для проживання хлопцеві чи дівчині без шкідливих звичок в обмін на фізичну допомогу по господарству.

На сайті розміщені оголошення з пропозицією розмістити людей в регіоні, але можна шукати варіанти проживання, повідомляє Політека.

CARITAS ODESA UGCC - ця організація допомагає знайти тимчасовий будинок. Зараз у них є кілька вільних місць у притулку на весну та літо. У пріоритеті – пенсіонери, які можуть самостійно обслуговувати себе.

Притулок "Ковчег" - переселенці похилого віку можуть отримати тимчасовий притулок для одиноких пенсіонерів "Ковчег" у Ракуловому (Одеська область). Проживання розраховане на три місяці та включає чотириразове харчування.

Сайт "Прихисток" - цей онлайн-ресурс допомагає українцям, які опинилися за складних обставин, знайти тимчасовий будинок. На сайті розміщені актуальні оголошення про можливі варіанти розміщення у регіоні.

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