Рішення про закінчення опалювального сезону в Одесі ухвалює місцева влада.

Терміни початку та закінчення опалювального сезону в Одесі залежать від середньодобової температури повітря, повідомляє Politeka.net.

Це регламентується пунктом 8 Правил надання послуг з теплопостачання, затверджених Постановою Кабінету міністрів України № 830 від 21 серпня 2019 року.

Зазвичай в Україні тепло подається з 15 жовтня до 15 квітня, проте в регіонах із м’якшим кліматом, період опалення може бути коротшим.

Рішення ухвалює місцева влада, враховуючи погодні умови, технічний стан тепломереж та експлуатаційні вимоги.

Важливу роль у цьому процесі відіграє стан енергосистеми. Через регулярні ворожі атаки на Одещині можливі аварійні ситуації, які можуть спричинити передчасне відключення тепла.

Термін закінчення опалювального сезону в Одесі у 2025 році залежатиме від рішення місцевої влади та погодних умов. Згідно з нормативами, тепло припиняють подавати, коли середньодобова температура стабільно перевищує +8°C протягом трьох днів поспіль.

Водночас фахівці КП "Теплопостачання міста Одеси" оперативно підтримують стабільну роботу мереж, що дозволяє дотримуватися запланованого графіка. Щоб отримати актуальну інформацію, слідкуйте за офіційними повідомленнями Одеської міської ради.

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