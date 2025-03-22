Українцям розповіли, якою буде погода в Одесі 23 березня, стало відомо про похолодання.

Синоптики склали прогноз погоди в Одесі і області на 23 березня, стало відомо, яким буде цей день, передає Politeka.net.

Як повідомили на сайті Синоптик, цей день, за прогнозом, очікується хмарним протягом усього дня.

У регіоні 23 березня відчутно похолодає, у неділю небо буде вкрите хмарами, але без опадів, вітер південний та південно-східний до 3,6 м/с, вночі температура коливатиметься до +5 до +7 °С, вдень прогріється до +9 °С.

"Протягом усього дня погода в Одесі буде хмарною. Без опадів", - повідомляють метеорологи.

Метеорологи не прогнозують опади цього вихідного. Кліматичні зміни вплинули на тривалість зими та початок весни, аналіз може змінюватися, тому триває постійний моніторинг.

Повідомляється, що середня температура повітря буде вищою за норму, а кількість дощів помітно нижча.

Нагадаємо, що перший місяць весни цього року тепліше, ніж звичайно, з відносно малою кількістю дощів, метеорологи поділилися свіжим спостереженням.

Весна 2025 року, за попередніми даними, на 1–2 градуси тепліша.

У другій половині місяця можливі сильні похолодання. За словами синоптиків, такі стрибки температури якраз у цей період не виключені.

Однак буде дефіцит вологи, особливо в північних регіонах, їх кількість нижча за середню, а в травні опадів може випасти на третину менше, ніж звичайно.

До речі, абсолютний мінімум температури повітря, яке було зафіксовано в Україні цього місяця, становив -20-37 градусів морозу.

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