Тарифи на газ в Одесі можуть бути змінені, адже в Україні планують тимчасово скасувати одну з платіжок.

Тарифи на газ в Одесі можуть зазнати змін, адже в Україні розглядають можливість тимчасового скасування плати за доставку природного газу для населення, повідомляє Politeka.

Це рішення особливо вплине на жителів сільської місцевості, які самостійно оплачували прокладання газових труб. Законопроєкт №13095, зареєстрований у Верховній Раді, передбачає скасування цієї додаткової платіжки.

Ініціатор законопроєкту, народний депутат Максим Заремський, наголосив, що ці ініціативи допомагають українським родинам в умовах складного економічного стану, зокрема в період воєнного часу. Законопроєкт пропонує тимчасове звільнення від оплати за транспортування та розподіл газу під час воєнного стану і на рік після його припинення чи скасування. Це стосується також людей, які не користуються газом, але змушені платити за його доставку.

Варто зазначити, що тарифи на газ в Одесі та по всій Україні для побутових споживачів залишаються без змін у період воєнного стану, завдяки мораторію на підвищення ціни, що діє з 2022 року. Однак для операторів газотранспортних систем вони можуть зрости в період з 2025 по 2029 рік, але це не торкнеться споживачів.

Також українці продовжують отримувати "третю платіжку" — рахунок за нову послугу з технічного обслуговування будівель, вартість якої може сягати 1,3 тисячі гривень.

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