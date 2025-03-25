Дізнайтеся, як отримати грошову допомогу в Одесі та які суми передбачені.

Грошова допомога в Одесі доступна для тих, чиї доходи не досягають рівня прожиткового мінімуму, повідомляє Politeka.

Якщо родина потрапляє під цю категорію, вона має право на отримання державної підтримки, яка допоможе забезпечити основні потреби.

Щоб оформити виплати, необхідно звернутися до органів соціального захисту або Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Для цього варто підготувати пакет документів, перелік яких нададуть у соцзахисті або ЦНАПі, та подати заяву на отримання грошей. Документи можна подати особисто або надіслати поштою. Підтримка надається на шість місяців, і якщо сім'я продовжує відповідати критеріям, виплати можна продовжити.

У 2025 році суми підтримки збільшилися. Для працездатних осіб вона становить 1 816,8 грн, для пенсіонерів та осіб з інвалідністю — 2 361, для дітей до 6 років — 3 716,35, для дітей від 6 до 18 років — 4 634,2, а для студентів до 23 років, які навчаються, — 4 ​​390,6. Грошова допомога в Одесі виплачується на банківську картку або через Укрпошту.

Розмір підтримки залежить від кількості членів допомогосподарства, їхнього віку та фактичного доходу. Виплати розраховуються як різниця між прожитковим мінімумом для конкретної родини та її фактичним середньомісячним доходом. Для малозабезпечених родин це є важливим, особливо в умовах економічних труднощів.

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