Подорожчання овочів борщового набору в Одесі відбулося на рівні 9%, проте деякі продукти зросли більше.

Минулого тижня ціни значно зросли - відбулося подорожчання овочів борщового набору в Одесі, повідомляє Politeka.net.

За останній місяць індекс борщу пішов вгору. Зокрема, підвищення вартості відбулося на рівні 9%.

Особливо серед продуктів зріс попит на буряк, і його ціна піднялася з 16-17 гривень за кілограм до 17-20 гривень.

Натомість деякі овочеві одениці подешевшали. Зокрема, морква знизила свою ціну, де мінімальна вартість впала з 28 до 26 гривень за кілограм. Томат також подешевшав: мінімальна вартість знизилась з 90 до 85 гривень за кілограм.

Цей індекс обчислюється на основі вартості інгредієнтів для трилітрової каструлі борщу.

Так, подорожчання овочів борщового набору в Одесі показало:

300 грамів капусти коштують 12,60 грн (подорожчали на 71% за рік, але знизилися на 1% за місяць).

200 грамів буряка коштують 8,1 гривні (зросли на 51% за рік і на 13% за місяць).

300 грамів картоплі коштують 9,69 грн (подорожчали на 26% за рік, але впали на 2%).

150 грамів моркви коштують 9,47 гривні (зросли на 271% і на 9,8% за місяць).

100 г цибулі можна купити 2,47 грн (знизилися на 1% за рік, але подорожчали на 5%).

В УКАБ зазначили, що, якщо до борщу додати дві скибочки батона, столову ложку сметани та зубчик часнику, його ціна зросте до 185 проти 170 грн минулого місяця.

Джерело.

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