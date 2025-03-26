Безкоштовне житло для переселенців в Одесі доступне за допомогою благодійних організацій, які надають тимчасовий притулок та підтримку в складних умовах.

Безкоштовне житло для переселенців в Одесі активно надається в рамках різних благодійних програм і через організації, що підтримують людей, які вимушено покинули свої домівки через військові дії.

Однією з таких можливостей є тимчасове помешкання на базі кількох установ міста, зокрема за адресами вул. Красна, 11 і вул. Хімічна, 5. Це місце пропонує прихисток для переселенців, але кількість вільних місць постійно змінюється, тому для уточнення варто заздалегідь звернутися до відповідних осіб.

Окрім цього, в місті є організації, які надають не лише дім, а й харчування. Так, благодійний фонд «Шлях до Дому» забезпечує тимчасовим житлом переселенців, зокрема жінок, які зіштовзнулися з проблемами. Їхній центр прийому знаходиться на вул. Софіївська, 10, і для проживання ВПО пропонується термін від 1 до 30 днів. Для поселення зверніться за номером +380639040022.

Також організація CARITAS ODESA UGCC надає допомогу в пошуку житла для ВПО. Вони мають вільні місця в притулку для людей, які можуть самостійно обслуговувати себе, зокрема для пенсіонерів. Контакти можна знайти через офіційні канали на їх веб-сайтах чи в соціальних мережах.

Завдяки таким ініціативам можна знайти безкоштовне житло для переселенців в Одесі і відновити своє життя в умовах, коли вони потребують найбільшої допомоги.

Джерело: olx.ua

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