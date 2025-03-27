Оренда квартир в Одесі коштуватиме від 7 до 8 тисяч гривень на місяць за двокімнатні варіанти.

У багатьох великих містах України власники переписали ціни на ринку нерухомості - оренда квартир в Одесі також дещо змінилась, повідомляє Politeka.net.

Добірка актуальних оголошень, де можні зняти житло до 10 тисяч гривень.

Орендувати на Молдаванці можна за 7 000 грн/міс + комунальні + заставу. Здається 2-кімнатна квартира у блочному будинку на середньому поверсі. Житло у гарному стані: світлі, окремі кімнати, засклений балкон. Є всі необхідні меблі та побутова техніка. Зручне розташування – поряд супермаркет «Таврія», школи, дитячі садки, хороша транспортна розв’язка. До центру міста всього 10 хвилин пішки.

Площа: 45 м² (житлова – 30 м², кухня – 6 м²).

Планування: Роздільні кімнати.

Стан: Хороший.

Також здають двокімнатну з великим балконом. Оренда квартир в Одесі цього житла обійдеться у 8 тисяч гривень на місяць плюс комунальні. Опис: простора 2-кімнатна квартира після косметичного ремонту, розташована на 3-му поверсі 9-поверхового будинку за адресою Корольова, 72. Окремі спальні, великий балкон, сучасна побутова техніка: бойлер, телевізор, пральна машина, кондиціонер, духовка, витяжка. Вікна виходять у двір, можна заселятися з дітьми.

Площа: 48 м² (житлова – 34 м², кухня – 8 м²).

Планування: Роздільні кімнати.

Стан: Чудовий.

В Хаджибейському районі здається за 7 000 грн/міс + комунальні. Тут пропонується 2-кімнатна за адресою вул. Івана та Юрія Лип, 5-й поверх. Оснащена газовою плитою, роздільними кімнатами, усією необхідною побутовою технікою та меблями. Важлива перевага – навіть за відключень світла у квартирі працюють вода, газ і опалення.

Планування: Роздільні кімнати.

Стан: Хороший.

Комісія рієлтора: 50%.

Джерело.

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