Подорожчання фруктів в Одесі продовжується, і ціни на цитрусові демонструють суттєве зростання.

Подорожчання фруктів в Одесі найбільше видно на прикладі апельсинів та лимонів, повідомляє Політека.

Дані нового моніторингу цін опублікували на порталі "Мінфін". Супермаркети оновили вартість цитрусових, тому українцям доведеться витрачати більше, щоб насититися вітамінами.

За апельсини тепер доведеться платити 71,40 гривні за кілограм, тоді як у лютому вони коштували 63,34. Найдешевші апельсини можна знайти в мережі "Ашан" – їхня вартість становить 53,90 гривні.

Ще більш суттєве подорожчання фруктів в Одесі торкнулося лимонів. Якщо в лютому середня вартість була 72,64, то зараз вона підскочила до 105,37 за кілограм. Водночас у мережі "Метро" лимони можна придбати дешевше – по 88,30, кажуть аналітики ринку.

Експерти пояснюють, що така ситуація на ринку пов’язана із сезонними коливаннями, логістичними витратами та змінами на світовому ринку цитрусових. Попри підвищення цін, лимони та апельсини залишаються важливим джерелом вітамінів, особливо після зими.

Фахівці радять стежити за акціями в супермаркетах та шукати вигідні пропозиції, оскільки найближчим часом значного здешевшання не прогнозується.

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