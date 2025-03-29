Подорожчання риби в Одесі відбулося у різних магазинах, це стосується коропа, оселедця та скумбрії.

У березні 2025 року спостерігається значне подорожчання риби в Одесі, повідомляє Politeka.

Зокрема, ціни на коропа, оселедця, скумбрію та інші продукти підвищилися в порівнянні з лютим. Так, середня вартість коропа живого за 1 кг становить 150,10 грн, що на 4,60 більше, ніж наприкінці лютого. Поточна вартість коропа в супермаркетах варіюється: в Auchan ціна становить 139,00 гривень за 1 кг, а в Megamarket – 161,20.

Значне підвищення вартості також торкнулося коропа патраного. Його середній цінник на сьогодні складає 195,30 грн за 1 кг, що на 6,30 більше, ніж у лютому. У магазинах Auchan цей продукт можна придбати за 169,00, у той час як Megamarket пропонує цей товар за 221,60.

Зростання розцінок також стосується оселедця слабосолоного. Середня ціна цього продукту досягла 197,00 гривень за кілограм, причому ціна в різних мережах варіюється від 179,00 (Auchan) до 228,00 (Megamarket).

Ще одним продуктом, який здорожчав, є скумбрія свіжеморожена. З початку місяця її цінник зріс на 16,30 грн, а тепер вона складає 215,30 за кіло. В супермаркетах Megamarket скумбрія коштує 221,60, а в Novus – 209,00 гривень.

Подорожчання риби в Одесі вже стало помітним для покупців. Це пов’язано з різними факторами, зокрема змінами у попиті та пропозиції на ринку.

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