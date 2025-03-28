Тариф на воду в Одесі для бізнесу та населення у квітні різниться - населення платить менше.

Тариф на воду в Одесі хвилює багатьох мешканців міста, які задаються запитанням, скільки доведеться платити, повідомляє Politeka.net.

Відомо, скільки одесити платитимуть.

Для бізнесу ціни у квітні залишаться без змін порівняно з березнем:

Централізоване водопостачання:

Для суб’єктів господарювання (ліцензіатів) у сфері водопостачання та водовідведення — 10,93 грн за 1 м³;

Для інших споживачів (окрім населення) — 25,80 грн за 1 м³.

Централізоване водовідведення:

Для суб’єктів господарювання (ліцензіатів) у сфері водопостачання та водовідведення — 7,74 гривень за 1 м³ (без ПДВ);

Для інших споживачів (окрім населення) — 20,40 гривень за 1 м³ (без ПДВ).

Тариф на воду в Одесі для населення: У квітні ціна на воду для населення також залишатиметься незмінною:

Для централізованого водопостачання — 14,93 грн за 1 м³ (без ПДВ);

Для централізованого водовідведення — 14,37 грн за 1 м³ (без ПДВ).

Регулювання: ціни визначає Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проте в деяких містах це питання може вирішуватись на місцевому рівні.

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