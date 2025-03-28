Тариф на воду в Одесі хвилює багатьох мешканців міста, які задаються запитанням, скільки доведеться платити, повідомляє Politeka.net.
Відомо, скільки одесити платитимуть.
Для бізнесу ціни у квітні залишаться без змін порівняно з березнем:
Централізоване водопостачання:
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Для суб’єктів господарювання (ліцензіатів) у сфері водопостачання та водовідведення — 10,93 грн за 1 м³;
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Для інших споживачів (окрім населення) — 25,80 грн за 1 м³.
Централізоване водовідведення:
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Для суб’єктів господарювання (ліцензіатів) у сфері водопостачання та водовідведення — 7,74 гривень за 1 м³ (без ПДВ);
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Для інших споживачів (окрім населення) — 20,40 гривень за 1 м³ (без ПДВ).
Тариф на воду в Одесі для населення: У квітні ціна на воду для населення також залишатиметься незмінною:
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Для централізованого водопостачання — 14,93 грн за 1 м³ (без ПДВ);
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Для централізованого водовідведення — 14,37 грн за 1 м³ (без ПДВ).
Регулювання: ціни визначає Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проте в деяких містах це питання може вирішуватись на місцевому рівні.
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