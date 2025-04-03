Частину будинків зачепить відключення світла в Одесі 3 квітня, вся справа у ремонтних роботах.

Тисячі одеситів залишилися без електропостачання, відключення світла в Одесі 3 квітня сталося через планові ремонтні роботи на мережах, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили на офіційному каналі міста.

Через планові ремонтні роботи на мережах знеструмлення затроне мешканців міста, які проживають за такими адресами:

6-а ст. Люстдорфської дороги : 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а лінії

: 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а лінії Абрикосова

Академіка Гамалії : 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82

: 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82 Академіка Корольова : 29-37

: 29-37 Горіхова

Довга

Дубовий Гай

Зелена

Костанді

Левітана : 33-79

: 33-79 Люстдорфська дорога : 144/2-219

: 144/2-219 Лігінська

Офіцерська

Бориса Едуардса

Петриківська

Рівності : 196

: 196 С. Яхненка

Айвазовська

Трамвайна

Тролейбусна

Академіка Вернадського

Марії Демченко (3-я лінія, 39)

(3-я лінія, 39) Провулки : 1-й Офіцерський; 2-й Офіцерський; 1-й, 2-й Сирітський; 1-й, 4-й Тепличний, Гайдамацький, Вишневий, Дружний, Електричний, Ліверпульський, Лінійний, Люстдорфський, Опішнянський, Рибальський, Смілий.

: 1-й Офіцерський; 2-й Офіцерський; 1-й, 2-й Сирітський; 1-й, 4-й Тепличний, Гайдамацький, Вишневий, Дружний, Електричний, Ліверпульський, Лінійний, Люстдорфський, Опішнянський, Рибальський, Смілий. Проспект Князя Ярослава Мудрого: 1-11

За інформацією офіційного каналу міста, відключення світла в Одесі 3 квітня обіцяють закінчити о 19:00. Дізнатися час відновлення електропостачання можна за допомогою:

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