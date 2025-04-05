Оренда квартир в Одесі зросла через сезонні коливання, економічні фактори та попит у різних районах міста, повідомляє Politeka.

Аналітика ринку показує, що найбільше змінилася вартість великих осель, тоді як однокімнатне житло залишається найбільш затребуваним. Середня ціна, яку пропонує ринок, нині становить близько 11 147 грн на місяць, а вартість квадратного метра сягає 209.

При цьому бюджетні пропозиції стартують від 4 426 гривень, тоді як елітні варіанти можуть перевищувати 80 тисяч. Найбільш популярними залишаються оселі в діапазоні 5–14 000, розташовані у спальних районах міста.

Так, у Київському оренда квартир в Одесі піднялася із 7 056 до 7 265, тоді як трикімнатні подешевшали до 9 018. У Пересипському спостерігається зворотна ситуація: однокімнатні подешевшали, а трикімнатні піднялися до 10 020.

Приморський район, як один із найдорожчих, демонструє зростання вартості для однокімнатного сегмента (до 10 730), тоді як трикімнатні варіанти суттєво впали у вартості, подешевшавши майже на 8 тисяч. У Хаджибейському найбільш вигідними залишаються двокімнатні оселі, які залишились у тому ж ціновому сегменті.

Експерти прогнозують, що подібна ситуація на ринку нерухомості залишатиметься в найближчі місяці, але можливі локальні зміни через сезонний фактор і розвиток інфраструктури.

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