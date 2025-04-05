Перерахунок пенсії в Одесі у квітні 2025 року відбудеться для тих пенсіонерів, які продовжували працювати, повідомляє Politeka.

Це стосується осіб, які на 1 березня 2025 року набули не менше 24 місяців страхового стажу після призначення або попереднього перегляду суми. Тобто, якщо ви працювали і за цей час набули необхідний стаж, ваша грошова допомога буде збільшена, враховуючи новий стаж і, якщо потрібно, нову заробітну плату.

Перерахунок пенсії в Одесі у квітні 2025 року відбудеться автоматично, без додаткових звернень до Пенсійного фонду. Це означає, що працюючі пенсіонери, які набули необхідний трудовий досвід після попереднього перегяляду, отримають збільшені виплати вже в квітні. Якщо ви працювали після призначення виплат і досягли 24 місяців трудового досвіду, ваші виплати будуть перераховані з урахуванням нових даних.

Якщо ж ви на 1 березня 2025 року не набули достатнього страхового стажу, перегляд суми буде здійснений не раніше ніж через два роки. Коригування не стосується пенсіонерів, які отримують нарахування за вислугу років і не досягли 60 років. Тому важливо пам’ятати, що всі перегляди будуть проводитись автоматично, і люди не повинні самостійно звертатися до органів Пенсійного фонду України.

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