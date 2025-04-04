Подорожчання проїзду в Одесі вплинуло на фінанси мешканців міста ще з початку весняного сезону.

Подорожчання проїзду в Одесі хвилює не тільки жителів міста, а й гостей, відомо про нові тарифи у міському транспорті в квітні, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо детальніше про зміни, які чекають з другого місяця квітня.

Так, шлях із обласного центру до Південного подорожчав на цілих 20 гривень. Причиною стало значне зростання вартості бензину та заробітних плат водіїв. Відтепер за квиток на маршрутку до Південного доводиться платити 70 гривень замість звичних 50.



Варто також підкреслити, що в цьому році вартість проїздного в маршрутках зросла в Ізмаїлі Одеської області. Тепер тариф складає 20 замість 15 гривень.

Що стосується подорожчання проїзду в Одесі в громадському транспорті, то вартість проїздного в трамваях і тролейбусах була змінена ще грудня минулого року, після чого залишалася стабільною.

Скільки потрібно платити в квітні:

Трамвай, тролейбус – 15 грн.

Маршрутки:

По місту – 20 грн.

До 6-го км Овідіопольської дороги – 40 грн.

Маршрути №67 і №68 (з обласного центру– Південний) – 70 грн.

Проїзні квитки

Учні :

Один вид транспорту – 120.

Обидва – 160.

Студенти :

Один – 240.

Обидва – 340.

Загальне населення :

Один – 420.

Обидва – 567.

Службові поїздки :

Один – 630.

Обидва – 756.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Тарифи на комунальні послуги: стало відомо, що може подорожчати.

Також Politeka писала, Тариф на воду підвищили, проте не для всіх: кому доведеться платити за новою ціною.

Як повідомляла Politeka, Українцям озвучили тариф на електроенергію: відомо, скільки коштуватиме 1 кВт*год навесні.