Місцевим мешканцям пояснили, чи варто їм чекати підвищення тарифів на комуналку в Одесі.

З 1 квітня 2025 року підвищення тарифів на комуналку в Одесі не відбулося, але експерти попереджають, що в майбутньому ціни можуть зрости, повідомляє Politeka.

Згідно з інформацією від місцевої влади, ціни на електроенергію, газ і теплопостачання в місті на квітень 2025 року залишаються на поточному рівні. Так, вартість електроенергії наразі становить 4,32 грн за кВт·год, а для власників електроопалювальних установок діє пільгова ставка – 2,64 за кВт·год при споживанні до 2000 кВт на місяць. Ця пільга буде діяти до кінця поточного опалювального сезону.

Крім того, уряд ухвалив рішення про розширення списку категорій населення, які можуть розраховувати на знижені витрати на послуги. Це стосується співвласників багатоквартирних будинків без газопостачання, а також мешканців районів з проблемним теплопостачанням.

Попри те, що підвищення тарифів на комуналку в Одесі наразі не передбачено, експерти вже прогнозують зростання цін у найближчому майбутньому. Зокрема, ринкова вартість електроенергії наразі оцінюється в 7-8 грн за кВт·год, а вже з 1 червня 2025 року вартість може зрости до 6,64 гривень. Згідно з прогнозами, протягом наступних двох-трьох років ціни на електроенергію можуть піднятися до 9 гривень за кВт·год.

Щодо вартості газу та теплопостачання, то завдяки чинному мораторію, введеному через воєнний стан, ці послуги залишаються незмінними.

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