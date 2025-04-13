Пенсія в Одесі передбачає, що жінка може переоформити на себе виплати свого законного чоловіка.

Жінка може зробити так, щоб пенсія в Одесі, яку отримував її чоловік, надходила їй і це можливо лише в одному випадку, повідомляє Politeka.

Як інформують у ПФУ, зробити це дозволяється у разі його смерті. Однак існують певні умови, які потрібно врахувати для успішного оформлення.

Спеціалісти Пенсійного фонду пояснили, що передбачається можливість її перенаправлення для іншої людини. Для цього їй необхідно звернутися до ПФУ із відповідною заявою. Ця процедура є частиною грошового забезпечення, яке надається в зв'язку з втратою годувальника. Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» чітко регулює цей процес.

Пенсія в Одесі, як і в інших регіонах,призначається лише для непрацездатних членів сім'ї. Важливо, щоб виконувалися дві умови: по-перше, джужина повинна була на утриманні померлого; по-друге, на момент його смерті він мав необхідний стаж для призначення виплат за III групою інвалідності.

Розмір грошового забезпечення у разі втрати годувальника залежить від кількості непрацездатних членів в сім'ї. Якщо тільки один претендує на гроші, він отримує 50% виплат за віком. Якщо ж їх більше, на двох і більше осіб виплачується 100%, при цьому сума розподіляється рівними частинами. Це може продовжуватися до досягнення відповідного віку або до втрати статусу непрацездатності.

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