Місцеві жителі вже можуть дізнатися, про графіки відключення світла в Одесі на 8 квітня.

Графіки відключення світла в Одесі 8 квітня можуть зазнати змін через нестабільність енергосистеми, повідомляє Politeka.

Задля підвищення надійності електропостачання та уникнення аварій в електромережах, "ДТЕК" заплановано проводення профілактичних робіт у межах Чорноморської міської територіальної громади.

У зв'язку з цим заплановано відключення електроенергії у деяких населених пунктах.

8 квітня світла не буде з 8 ранку до 20:00 у Малодолинському на вулицях: Винокурова, Заводська, Зелена, Курортна, Молодіжна, Робоча, Шевченка, Шмідта, провулок Шмідта, Культурна, Миру, Паромна, Лібентальська.

8 числа 2025 року будуть проводитись профілактичні роботи у селі Старосілля Роздільнянської громади.

У зв'язку з цим з 8:00 до 18:00 буде здійснено відключення електроенергії по вулиці Центральна, 2.

У разі виникнення запитань звертайтесь до контакт-центру за номером +380667509090

У разі виникнення запитань звертайтесь за телефонами кол-центру: +38 (048) 705 90 90

для мобільних телефонів:

+38 (068) 705 90 90

+38 (095) 705 90 90

+38 (073) 705 90 90.

Якщо графіки вимкнення світла стануть необхідними, споживачі будуть попереджені через офіційні канали зв'язку.

Зокрема, щоб отримати актуальну інформації щодо часу відновлення електропостачання - можна скористатися онлайн сервісами ДТЕК, чат-ботами у Viber і Telegram, а також подати заявку на сайті компанії.

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