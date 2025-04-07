Роботи в Одесі у 2025 році стало більше, також пропонуються конкурентні зарплати до 60 тисяч гривен, передає Politeka.
У 2025 році в Одесі з’явилося багато вигідних вакансій із високими зарплатами та перспективами кар’єрного росту.
За даними Work.ua, у регіоні найбільш затребувані такі професії:
- Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки 486
- Будівництво, архітектура 229
- Бухгалтерія, аудит 362
- Готельно-ресторанний бізнес, туризм 573
- Краса, фітнес, спорт 186
- Логістика, склад 512
- Медицина, фармацевтика 411
- Освіта, наука 174
- Продаж, закупівля 609
- Робочі спеціальності, виробництво 781
- Роздрібна торгівля 630
- Сфера обслуговування 1 024
- Телекомунікації та зв'язок 200
- Транспорт, автобізнес 428
- Фінанси, банк 228.
Регіональний спеціаліст з продажу мобільних гаджетів та відкриття нових магазинів отримує від 45 000 до 60 000 грн + бонуси,премії, на роботу беруть без досвіду.
Вимоги до вакансії: Комунікабельність, активність та бажання розвиватись.
"Досвід не обов’язковий — навчимо всього!", - кажуть у компанії.
Водій навантажувача - 26 000 гривень.
- Навантаження і розвантаження металобрухту у вагони та автомобілі за допомогою грейфера/магніта.
- Переміщення та укладання металобрухту.
- Технічне обслуговування навантажувача.
Якими знаннями та навичками потрібні:
- Відповідальність, уважність
- Швидка здатність до навчання
- Права категорії B. (посвідчення водія навантажувача).
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