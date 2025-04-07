Українцям розповіли, яка робота в Одесі у 2025 році найзатребуваніша та кому пропонують зарплату до 60 тисяч гривень.

Роботи в Одесі у 2025 році стало більше, також пропонуються конкурентні зарплати до 60 тисяч гривен, передає Politeka.

У 2025 році в Одесі з’явилося багато вигідних вакансій із високими зарплатами та перспективами кар’єрного росту.

За даними Work.ua, у регіоні найбільш затребувані такі професії:

Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки 486

Будівництво, архітектура 229

Бухгалтерія, аудит 362

Готельно-ресторанний бізнес, туризм 573

Краса, фітнес, спорт 186

Логістика, склад 512

Медицина, фармацевтика 411

Освіта, наука 174

Продаж, закупівля 609

Робочі спеціальності, виробництво 781

Роздрібна торгівля 630

Сфера обслуговування 1 024

Телекомунікації та зв'язок 200

Транспорт, автобізнес 428

Фінанси, банк 228.

Регіональний спеціаліст з продажу мобільних гаджетів та відкриття нових магазинів отримує від 45 000 до 60 000 грн + бонуси,премії, на роботу беруть без досвіду.

Вимоги до вакансії: Комунікабельність, активність та бажання розвиватись.

"Досвід не обов’язковий — навчимо всього!", - кажуть у компанії.

Водій навантажувача - 26 000 гривень.

Навантаження і розвантаження металобрухту у вагони та автомобілі за допомогою грейфера/магніта.

Переміщення та укладання металобрухту.

Технічне обслуговування навантажувача.

Якими знаннями та навичками потрібні:

Відповідальність, уважність

Швидка здатність до навчання

Права категорії B. (посвідчення водія навантажувача).

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