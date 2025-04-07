Роботи в Одесі у 2025 році стало більше, також пропонуються конкурентні зарплати до 60 тисяч гривен, передає Politeka.

У 2025 році в Одесі з’явилося багато вигідних вакансій із високими зарплатами та перспективами кар’єрного росту.

За даними Work.ua, у регіоні найбільш затребувані такі професії:

  • Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки 486
  • Будівництво, архітектура 229
  • Бухгалтерія, аудит 362
  • Готельно-ресторанний бізнес, туризм 573
  • Краса, фітнес, спорт 186
  • Логістика, склад 512
  • Медицина, фармацевтика 411
  • Освіта, наука 174
  • Продаж, закупівля 609
  • Робочі спеціальності, виробництво 781
  • Роздрібна торгівля 630
  • Сфера обслуговування 1 024
  • Телекомунікації та зв'язок 200
  • Транспорт, автобізнес 428
  • Фінанси, банк 228.

Регіональний спеціаліст з продажу мобільних гаджетів та відкриття нових магазинів отримує від 45 000 до 60 000 грн + бонуси,премії, на роботу беруть без досвіду.

гроші, гривні

Вимоги до вакансії: Комунікабельність, активність та бажання розвиватись.

"Досвід не обов’язковий — навчимо всього!", - кажуть у компанії.

Водій навантажувача - 26 000 гривень.

  • Навантаження і розвантаження металобрухту у вагони та автомобілі за допомогою грейфера/магніта.
  • Переміщення та укладання металобрухту.
  • Технічне обслуговування навантажувача.

Якими знаннями та навичками потрібні:

  • Відповідальність, уважність
  • Швидка здатність до навчання
  • Права категорії B. (посвідчення водія навантажувача).

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