Подорожчання проїзду в Одесі стало однією з головних тем для обговорення серед місцевих мешканців на початку весни.

З 1 квітня 2025 року відбулося подорожчання проїзду в Одесі, повідомляє Politeka.

Найбільших змін зазнали маршрути, що з'єднують обласний центр з іншими населеними пунктами. Зокрема, подорожчання проїзду в одесі до Південного відбулося на 20 гривень: якщо раніше квиток коштував 50, то тепер доведеться платити 70.

Це підвищення викликане зростанням витрат на паливо та необхідністю забезпечення виплат водіям маршруток.Не залишилися осторонь і жителі Ізмаїла: тут також відбулося підвищення тарифів на проїзд в Одесі. Замість попередніх 15 гривень за одну поїздку, пасажири тепер платитимуть 20.

Що стосується комунального транспорту обласного центру, то тарифи на трамваї та тролейбуси залишилися стабільними. Там за одну поїздку потрібно, як і раніще, платити 15 гривень. Проте, навіть із збереженням цієї вартості, мешканці міста відзначають значне зростання цін в інших транспортних типах.

Для учнів, студентів та пенсіонерів також відбулися зміни в тарифах на квитки. Вартість для учнів за один вид транспорту становить 120 гривень, а для студентів — 240. Для населення ціни на квитки коливаються від 420 за єдиний вид транспорту до 567 за два види.

Загалом, область є однією з найдорожчих в Україні за вартістю в громадському транспорті. Якщо в середньому по країні потрібно платити близько 10,59, то в нашій області ціна сягає 15.

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