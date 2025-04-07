Подорожание проезда в Одессе стало одной из главных тем для обсуждения местных жителей в начале весны.

С 1 апреля 2025 года произошло подорожание проезда в Одессе, сообщает Politeka.

Наибольшие изменения претерпели маршруты, соединяющие областной центр с другими населенными пунктами. В частности, подорожание проезда в Одессе в Южное произошло на 20 гривен: если раньше билет стоил 50, то теперь придется платить 70.

Это повышение вызвано ростом расходов на топливо и необходимостью обеспечения выплат водителям маршруток. Не остались в стороне и жители Измаила: здесь также произошло повышение тарифов на проезд в Одессе. Вместо предыдущих 15 гривен за одну поездку пассажиры теперь будут платить 20.

Что касается коммунального транспорта областного центра, то тарифы на трамваи и троллейбусы остались стабильными. Там за одну поездку нужно, как и раньше, платить 15 гривен. Однако даже с сохранением этой стоимости жители города отмечают значительный рост цен в других транспортных типах.

Для учащихся, студентов и пенсионеров также произошли изменения в тарифах на билеты. Стоимость для учащихся за один вид транспорта составляет 120 гривен, а для студентов – 240. Для населения цены на билеты колеблются от 420 за единый вид транспорта до 567 за два вида.

В целом область является одной из самых дорогих в Украине по стоимости в общественном транспорте. Если в среднем по стране нужно платить около 10,59, то в нашей области цена составляет 15.

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