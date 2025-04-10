В Одесі активно розпочалася підготовка до Великодня, який у 2025 році святкуватиметься 20 квітня, дізнайтеся, скільки коштують паски.

Традиційним символом Великодня 2025 залишається паска — святкова випічка, яка вже з'явилась на полицях супермаркетів Одеси, передає Politeka.

Ціни на неї вражають різноманіттям: від бюджетних варіантів до елітних, вартістю понад 1000 гривень за кілограм у деяких закладах.

Магазини пропонують широкий асортимент власної випічки мереж та продукції провідних кондитерських виробників. Ціна паски залежить з урахуванням ваги, складу та оформлення.

Огляд цін у супермаркетах Одеси:

NOVUS: вартість починається з 29,9 грн за 100 г, 49,99 за 200, 79,99 за 500 грам.

У "Сільпо" за власну випічку доведеться заплатити 34,99 (100 г), 79,99 (300 грам), 129 грн (500 г).

"Епіцентр": здобна – від 36 за 100 г, 125 (450 ), 230 гривен (1 кілограм).

Сирна – 190 (550) , кекс з журавлиною та родзинками – 265 (620).

Елітні варіанти - з глазурованими сухофруктами та горіхами – 169 (300), "Фірмова" з мигдалем – 199 (500), кекси Biscotti – 129 (245 грам).

Приготування та купівля головного атрибута Великодня у 2025 році в регіоні обійдеться дорожче, ніж у минулому році, але попри зростання цін, попит на святкову випічку залишається стабільним.

Аналітики прогнозують і надалі збільшення попиту і цін на продукти у передсвятковий період.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.

Також Politeka писала, які пенсії отримують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.

Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій 2025: коли та на скільки збільшать виплати для українців.