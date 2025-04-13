Грошова допомога в Одесі залишається важливим джерелом підтримки для родин, які потрапили у складні життєві обставини, повідомляє Politeka.

Як інформує департамент праці та соціальної політики міської ради, з державного бюджету на квітень 2025 року кошти були повністю профінансовані для сімей з дітьми та малозабезпечених осіб.

У результаті, 4 квітня перераховали 106,4 мільйона гривень на карткові рахунки та поштові відділення для понад 43 тисяч місцевих мешканців.

Ці виплати охоплюють широкий спектр категорій громадян. Так, підтримку отримали батьки, які виховують дітей у багатодітних родинах, а також одинокі матері та батьки, що самостійно піклуються про своїх дітей. Крім того, гроші були спрямовані на підтримку тих, хто переживає народження дитини чи її усиновлення, а також на підтримку малюків, які знаходяться під опікою чи піклуванням.

Одним із напрямків, який також продовжує бути актуальним, є надання коштів тим, хто користується послугами "муніципальної няні", де держава частково покриває витрати до трьох років.

Також грошова допомога в Одесі надається людям, які не мають права на пенсію або з інвалідністю, а також непрацюючі, які досягли пенсійного віку, але ще не отримують кошти. Загалом, виплачено більше 106 мільйонів гривень.

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