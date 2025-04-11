Робота в Одесі пропонує нові вакансії з високою оплатою, проживанням та можливістю працювати без досвіду.

На шукачів чекає робота в Одесі у різних сферах — від адміністрування автомийки до пакування солодощів та контролю квитків у кінотеатрі, повідомляє Politeka.

Роботодавці пропонують стабільну оплату, навчання на місці та гнучкі умови праці, що підходять як для досвідчених працівників, так і для початківців.

Адміністратор на автомийку (вул. Гастелло, 50/2)

Шукають адміністратора з досвідом від одного року. Графік — з 8:30 до 22:00, зарплата — від 40 000 до 60 000 грн/місяць. Є можливість проживання. Це хороша можливість для тих, хто вже працював у сфері автосервісу та прагне кар'єрного зростання з гідною оплатою.

Контролер квитків у кінотеатр (Парк Горького)

Підійде студентам або тим, хто шукає перший досвід. Робочий процес нескладний — перевірка квитків, видача 3D-окулярів, підтримка порядку в залі. Гнучкий графік складається щотижня, зміни — з 9:30 до 19:00. Зарплата — 18 000–21 000 грн/місяць.

Працівники у кондитерський цех (Ленпоселок)

Потрібні як досвідчені, так і нові працівники на виробництво: горішки, трубочки, пахлава, формування, пакування. Зарплата залежить від процесу — від 850 до 1200 грн/зміна, виплати 2 рази на місяць. Є також нічні зміни на виробництво пахлави. Навчання на місці.

Якщо ви шукаєте роботу в Одесі — зверніть увагу на ці пропозиції. Тут кожен знайде щось для себе: стабільність, зручний графік чи можливість навчитися нової справи.

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