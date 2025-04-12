Місцеві мешканці все більше звертають увагу на подорожчання м'яса в Одесі, адже це неприємна новина для сімейного бюджету.

Подорожчання м'яса в Одесі стало помітним і на Привозі, повідомляє Politeka.

Як інформує Odesa online, основні види цієї продукції демонструють значне збільшення цін.

Продавець Руслан Миронов розповів, що ціни на яловичину залишилися на колишньому рівні, а от свинина виросла. Наприклад, кілограм телячої задньої частини обійдеться покупцям в межах 250-280, а лопатка коштує 240-260 гривень.

В той же час, шию можна знайти по 200-220 за кілограм. Антрекот продають за 220, а ребра – по 150-160 за кілограм. Особливо дорогою є язик – за нього доведеться віддати 450. Подорожчання м'яса в Одесі найбільше торкнулося свинини.

Шиї наразі коштує від 230 до 250, а задня частина свині продається по 170-180 грн. Лопатка має вартість 150-160 за кілограм, ребра – по 200, а свинячий биток обійдеться місцевим мешканцям у 220.

Ще доступніше можна знайти обрізки – вартість коливається від 100 до 200, а гомілка коштує близько 120. В той же час, сало тонке можна придбати за 80-100, а товсте оцінюється в 150-200.

Копчений підчеревок продають на Привозі по 250, а кров’янку по 150. Сало солоне коштує від 150 до 300, а домашня курка на ринку обійдеться в 150. За бройлера попросять 95.

Продавці пояснюють такі зміни на ринку підвищенням витрат на утримання худоби та сезонними коливаннями попиту. У будь-якому випадку, покупцям доведеться витратити більше на звичні продукти, що, безумовно, відчувається в бюджеті.

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