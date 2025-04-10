Вербна неділя – це важливе православне свято, дізнайтесь, як працюють церкви в Одесі.

Вербна неділя, відома у церковній традиції як Вхід Господній до Єрусалима, — це одне з найзначніших православних свят , стало відомо, як працюють церкви цього дня в Одесі, передає Politeka.

2025 року свято припадає на 13 квітня. Дата щорічно змінюється, оскільки залежить від дня Великодня.

Відзначається цей день завжди у шосту неділю Великого посту, рівно за тиждень до Світлого свята.

Назва пов'язана зі стародавнім звичаєм — освячувати в церкві вербові гілки, які в українській традиції замінюють пальмові, які використовувалися в Єрусалимі під час зустрічі Ісуса.

Верба – символ весняного оновлення природи, пробудження життя та духовного очищення.

Цього дня віруючі приносять гілочки до храму, де їх освячують святою водою.

Після служби їх забирають додому, розміщують біля ікон і зберігають у будинку весь рік як оберіг від бід.

Одним із народних звичаїв є ритуал: легенько вдаряти один одного гілочками зі словами: "Не я б'ю — верба б'є! Через тиждень — Великдень!"

Вважається, така традиція приносить здоров'я, силу та удачу.

Як працюють церкви:

За даними Свято-Троїцького собору в Одесі, богослужіння відбудуться за наступним графіком:

07:00 - Божественна літургія та освячення ваій

09:30 - Божественна літургія, освячення ваій, панахида

15:00 - Таїнство Єлеосвячення (Соборування)

17:00 - Вечірнє богослужіння.

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