Уже не перший місяць місцеві мешканці відчувають тиск на гаманці, адже подорожчання продуктів в Одесі набирає обертів.

Подорожчання продуктів в Одесі пов'язане не з тимчасовими перебоями у постачанні чи сезонними коливаннями і зафіксоване на рівні статистики, повідомляє Politeka.

За даними Держстату, у березні 2025 року споживчі ціни по всій країні та нашому регіоні піднялися на 1,5%, а річна інфляція досягла 14,6%. Це найвищий показник з травня 2023 року. Відображається загальнонаціональну тенденцію, яка б’є, перш за все, по гаманцю пересічного споживача.

Серед лідерів за темпами підняття вартості — яйця (плюс 44,7% за рік), соняшникова олія (35,4%), овочі (32,3%) та вершкове масло (32,2%). Усе те, що на столі в місцевих мешканців є щодня.

Безалкогольні напої в цілому подорожчали на 17,4%. А отже, подорожчання продуктів в Одесі торкнулося буквально кожного — від пенсіонера до студента. На цьому тлі зростають і вартість інших послуг та товарів.

Національний банк України ще на початку року переглянув свій інфляційний прогноз, і не в кращий бік. У 2025-му очікується ріст цін на рівні 8,4%. Основні причини — погодні зміни, збільшення витрат на виробництво та складна ситуація на ринку праці.

Експерти радять покупцям стежити за акціями та порівнювати цінники в різних торгових мережах, щоб могти хоча б трохи економити свій бюджет.

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