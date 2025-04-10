Жителі мають можливість ознайомитись із графіками відключення світла в Одесі на 11 квітня.

Графіки відключення світла в Одесі та області 11 квітня будуть вводити у деяких населених пунктах, названо вулиці, повідомляє Politeka.

У "ДТЕК" заплановано проведення профілактичних робіт, у зв'язку з цим електроенергія буде відсутня в деяких населених пунктах.

Будуть проводитися профілактичні роботи м з 8:00 до 17:00 буде здійснено обмеження:

11 квітня у місті Роздільна (Муніципальна, 17 та Незалежності, 9) та у селі Буцинівка ( Наливаного, 51) Роздільнянської громади.

Також ДТЕК буде проводити профілактичні роботи у межах Подільської міської територіальної громади, про це повідомили у міськраді.

У зв’язку з виконанням цих робіт, відключення електроенергії заплановано:

місто Подільськ (з 08:00 по 19:00): вулиці Велика Деповська, Весела, Весняна, Героїв, Гоголя, Дружби, Залізничників, Іванівська, Крайня, Любомирська, Маяковського, Пилипа Орлика, Пушкіна, Сагайдачного Петра, Севастопольська, Слави, Суворова, Тарасова, Тисячної, Тиха, Тонкошнура, Українська, Чкалова, Ягорлицька, провулок Ягорлицький.

У разі виникнення запитань звертайтесь за телефонами :

Для стаціонарних телефонів: +38 (048) 705 90 90.

Для мобільних: +38 (068) 705 90 90, +38 (095) 705 90 90, +38 (073) 705 90 90.



Також ДТЕК повідомили, що розпоряджень про застосування стабілізаційних чи екстрених графіків від НЕК Укренерго поки не отримували. Однак ситуація в енергосистемі складна.

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