Ми вже звикли до сезонних коливань, нинішнє подорожчання борошна перед Великоднем в Одесі змусить економити.

Наразі спостерігається подорожчання борошна перед Великоднем в Одесі, хоча ще в лютому воно дещо здешевшало та радувало покупців, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували дані Мінфіну та з'ясували, яка зараз вартість продукту.

З середини минулого року пшеничне вищого ґатунку, яке часто використовують для випікання пасок, постійно дорожчало. Проте з середини лютого до середини березня ціни на нього різко знизились.

Однак після цього продукт, який є невід'ємною частиною паски, знову подорожчав. На початку квітня середня вартість за кілограм на місцевих ринках досягла 20,58 гривні. Подорожчання борошна перед Великоднем в Одесі спостерігається у супермаркетах. За даними "Мінфіну", ціна в мережах магазинів становить 31,39 гривні і продовжує зростати.

Ціни на пшеничне "Хуторок" вищого ґатунку (1 кг) в різних мережах:

Сільпо – 26,89;

Auchan – 26,80;

Novus – 31,39;

АТБ – 26,80;

Епіцентр – 26,80.

Подорожчання борошна перед Великоднем в Одесі однозначно спричинене наслідками воєнних дій — суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки й українських сімей, скороченням виробництва, здорожчанням енергоносіїв, ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, невизначеністю багатьох людей навіть у найближчих планах. Загалом святковий кошик для українців подорожчав до 1660 гривень.

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