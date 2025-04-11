Війна змусила багатьох українців залишити рідні домівки і тепер адресна допомога ВПО в Одесі є рятівним колом для багатьох.

Адресна допомога ВПО в Одесі є фінансовою підтримкою для тих, хто опинився в складних життєвих обставинах, зокрема це стосується переселенців, повідомляє Politeka.

Таку підтримку для тих, хто втікав від війни, надає гуманітарна організація «Міжнародний комітет порятунку». В організації вже стартувала реєстрація для тих, хто не так давно став внутрішньо переміщеною особою й наразі проживає в межах області.

Важливо врахувати, що адресна допомога ВПО в Одесі доступна лише тим людям, які отримали свій статус не раніше 10 лютого 2025 року. Тобто йдеться про осіб, які доволі нещодавно вимушено переїхали. Іншими словами — це програма для новоприбулих.

Щоб потрапити до списку отримувачів, достатньо заповнити коротку анкету. Після цього представники «Міжнародного комітету порятунку» самі вийдуть на зв’язок та повідомлять, коли і де саме відбуватиметься видача.

Нагадаємо, що облцентр з початку повномасштабного вторгнення стала прихистком для тисяч людей з різних куточків країни. Часто це сім’ї з дітьми, люди похилого віку, ті, хто буквально втратив усе.

На підтримку також можуть претендувати й інші вразливі категорії населення. Йдеться про осіб з інвалідністю, багатодітні родини, самотніх пенсіонерів з низьким доходом. Для оформлення потрібно звернутися до одного з центрів та мати при собі документи, які підтверджують особу, а також довідку, що підтверджує ваш статус.

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