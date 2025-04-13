Подорожчання хліба в Одесі є частиною загального тренду, який стосуватиметься всього українського ринку таких виробів, повідомляє Politeka.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук прогнозує, що цінова ситуація лише буде мінятися і у 2025 році вартість щомісяця буде зростати на 1,5-2%. Це однозначно відіб'ється на б'юджетах сімей, де ці вироби є невід'ємною частиною продуктового кошика.

Експерт каже, що подорожчання хліба в Одесі до кінця року може скласти до 20%. Вже зараз зрозуміло, що варто очікувати збільшення вартості всіх виробів із борошна, зокрема і булочок, десертів, тортів тощо.

Причин такої ситуації на ринку є кілька, і вони стосуються не лише внутрішніх факторів, а й глобальних змін. Перш за все, це зростання собівартості виробництва. Вартість комплектувальних, енергоносіїв та логістики зростає, і виробникам доводиться піднімати ціни, щоб покрити це все.

Ще один важливий фактор — дефіцит робочої сили. Мобілізація, звісно, не обійшла й хлібопекарські підприємства, тому вони вимушені інвестувати в автоматизацію. А це, в свою чергу, автоматично позначається на цифрах у чеках покупців.

Не можна забувати і про інфляцію. За словами аналітиків, наприкінці 2024 року рівень інфляції становив 12%, а на початку 2025-го вже перевищив 13%.

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