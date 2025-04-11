У ДТЕК розповіли про графіки відключення світла в Одесі на 12 квітня, стало відомо, де не буде світла.

Місцеві жителі можуть ознайомитись із графіками відключення світла в Одесі на 12 квітня, повідомляє Politeka.

12 квітня з 08:00 до 19:00 «ДТЕК Одеські Електромережі» проводитиме профілактичні роботи для підвищення надійності електропостачання та попередження аварій.

"Увага, планові відключення електроенергії в Ізмаїлі!", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим тимчасово буде відсутнє електропостачання на таких вулицях міста:

Європейська, Івана Франка, Клушина, Кулікова, Патріотів, пров.Івана Франка, 2, проспект Миру.

При виникненні питань надсилайте запит на електронну пошту oem@dtek.com або зателефонуйте в контакт-центр : для стаціонарних телефонів: +38 (048) 705 90 90 для мобільних телефонів: +38 (068) 905 8 (073) 705 90 90.

Мешканців регіону просять заздалегідь підготуватися до знеструмлення, зарядити телефони, прилади та альтернативні джерела освітлення.

Якщо графіки обмеження в Одесі будуть потрібні, споживачі будуть попереджені через офіційні канали зв'язку, тому важливо стежити за інформацією.

Зокрема, щоб отримати актуальні дані про час відновлення світла в регаоні – можна скористатися онлайн сервісами ДТЕК, чат-ботами Viber та Telegram або подати заявку на сайті компанії.

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