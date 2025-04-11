Місцеві жителі можуть ознайомитись із графіками відключення світла в Одесі на 12 квітня, повідомляє Politeka.
12 квітня з 08:00 до 19:00 «ДТЕК Одеські Електромережі» проводитиме профілактичні роботи для підвищення надійності електропостачання та попередження аварій.
"Увага, планові відключення електроенергії в Ізмаїлі!", - йдеться у повідомленні.
У зв’язку з цим тимчасово буде відсутнє електропостачання на таких вулицях міста:
Європейська, Івана Франка, Клушина, Кулікова, Патріотів, пров.Івана Франка, 2, проспект Миру.
При виникненні питань надсилайте запит на електронну пошту oem@dtek.com або зателефонуйте в контакт-центр : для стаціонарних телефонів: +38 (048) 705 90 90 для мобільних телефонів: +38 (068) 905 8 (073) 705 90 90.
Мешканців регіону просять заздалегідь підготуватися до знеструмлення, зарядити телефони, прилади та альтернативні джерела освітлення.
Якщо графіки обмеження в Одесі будуть потрібні, споживачі будуть попереджені через офіційні канали зв'язку, тому важливо стежити за інформацією.
Зокрема, щоб отримати актуальні дані про час відновлення світла в регаоні – можна скористатися онлайн сервісами ДТЕК, чат-ботами Viber та Telegram або подати заявку на сайті компанії.
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