Работа в Одессе всегда есть и найдутся даже самые высокооплачиваемые вакансии для желающих получать достойную зарплату.

В начале весны работа в Одессе предлагает множество вариантов, в том числе и самые высокооплачиваемые вакансии, сообщает Politeka.

Более того, проанализировав предложения, мы увидели, что наиболее высокооплачиваемые варианты есть и для мастеров, и для менеджеров, и для строителей.

Сейчас есть спрос на специалистов и он растет, и вместе с ним появляются все более интересные возможности для заработка. Наиболее высокооплачиваемые вакансии привлекают не только зарплатами от 50 тысяч гривен, но и дополнительными бонусами, условиями и перспективами.

К примеру, компания «Форт-Бир-Плюс» ищет автослесаря ​​с опытом с грузовиками MAN. Ставка стартует с 30 000 грн плюс премии. Если у вас водительское удостоверение категории B или C1, то будет дополнительный плюс. Работа в Одессе предусматривает техническое обслуживание, ремонт и контроль состояния автопарка. Локация – село Усатово, Массив 16, поэтому доехать несложно.

Есть и другие интересные предложения. В районе 2-ої Застави нужна швея, которая сможет работать с мягкой мебелью и автосалонами. Зарплата от 18 до 30 тысяч гривен зависит от навыков. Главное уметь самостоятельно кроить, без "подсказок".

А вот строительный сектор сейчас буквально кипит – ищут бригады по всем специальностям: каменщики, электрики, монолитники, фасадчики, сантехники. Оплата договорная, но цифры колеблются в пределах 50–80 тысяч.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Украинец не может получить пенсию во Львове: в данных паспорта и трудовой книжки найдены разногласия, есть решение суда.

Также Politeka писала, что Тарифы во Львове с марта 2025 года: сколько придется заплатить за свет воду и газ.

Как сообщала Politeka, Работа во Львове 2025: у кого самые высокие зарплаты и самые востребованные профессии.