Подорожчання кави в Одесі стає все більш відчутним для звичайних покупців та любителів цього напою.

Подорожчання кави в Одесі відчули на собі як поціновувачі ранкового еспресо, так і власники кав’ярень, повідомляє Politeka.

Експерти наголошують, що така ситуація із цінниками - це не межа. Якщо раніше філіжанка напою асоціювалася з маленьким щоденним задоволенням, то тепер ще й із помітною витратою. В супермаркетах і кав’ярнях вартість зернової продукції повільно, але впевнено зростають. І причина не лише у внутрішніх факторах.

Як пояснюють аналітики, основні причини - глобальні. Серед них кліматичні зміни, зниження врожайності в основних країнах-постачальниках та ускладнена логістика. У В’єтнамі, наприклад, через посуху виробництво впало на 20%, експорт - на 10%.

А Бразилія бореться зі спекою й посухами, що також значно знизили урожай. Світовий дефіцит продукту змусив постачальників підняти ціни. А далі вже пішла ланцюгова реакція: доставка в Україну стала дорожчою через логістичні складнощі, витрати на пакування теж підросли.

Як підсумок, подорожчання кави в Одесі стало неминучим. За оцінками ООН, ціни на кавові зерна у 2024 році зросли вже на 40%. Арабіка підскочила на 58%, робуста - на 70%.

Сьогодні середня вартість на улюблені напої виглядають так: еспресо коштує 32–35 грн, американо - 35–38, капучіно/лате сягає 45–50. Тож експерти радять уважно моніторити ціни, користуватись акціями в магазинах. Це може хоч трохи пом’якшити удар по гаманцю.

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