Подорожание кофе в Одессе становится все более ощутимым для обычных покупателей и любителей этого напитка.

Подорожание кофе в Одессе ощутили на себе как ценители утреннего эспрессо, так и владельцы кафе, сообщает Politeka.

Эксперты отмечают, что такая ситуация с ценниками – это не предел. Если раньше чашка напитка ассоциировалась с маленьким ежедневным удовольствием, то теперь еще и с заметным расходом. В супермаркетах и ​​кафе стоимость зерновой продукции медленно, но уверенно растут. И причина не только во внутренних факторах.

Как объясняют аналитики, основные причины – глобальные. Среди них климатические изменения, снижение урожайности в основных странах-поставщиках и усложненная логистика. Во Вьетнаме, например, из-за засухи производство упало на 20%, экспорт – на 10%.

А Бразилия борется с жарой и засухами, что также значительно снизило урожай. Мировой дефицит продукта вынудил поставщиков поднять цены. А дальше уже пошла цепная реакция: доставка в Украину стала дороже из-за логистических сложностей, расходы на упаковку тоже подросли.

Как итог, подорожание кофе в Одессе стало неизбежным. По оценкам ООН цены на кофейные зерна в 2024 году выросли уже на 40%. Арабика подскочила на 58%, робуста – на 70%.

Сегодня средняя стоимость на любимые напитки выглядят так: эспрессо стоит 32–35 грн, американо – 35–38, капучино/лате достигает 45–50. Так что эксперты советуют внимательно мониторить цены, пользоваться акциями в магазинах. Это может хоть чуть-чуть смягчить удар по кошельку.

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