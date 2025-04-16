Під час мобілізації в Одесі буде створена нова структура, повідомляє Politeka.

Мова йде про департамент мобілізації та військового обліку, який відповідає за облік військовозобов'язаних, резервістів та призовників, що проживають у місті. Цей крок пов'язаний з останніми змінами до законодавства, які розширюють повноваження місцевих органів влади в мобілізаційних питаннях.

Міська рада планує розглянути створення нового департаменту на найближчій сесії. Відповідно до запропонованих змін, новий орган буде вести первинний облік осіб, що підлягають мобілізації в Одесі, за місцем фактичного проживання, а не за реєстрацією. Крім того, до його повноважень входитиме також бронювання громадян. При цьому в міськраді підкреслюють, що новий департамент не дублюватиме функцій центрів комплектування, які займаються персональним оповіщенням.

Штат нового департаменту та бюджет для його утримання будуть визначені після ухвалення рішення депутатами. На цей момент у мерії вже працює відділ мобілізаційної та оборонної роботи, що здійснює подібні функції та тісно співпрацює з територіальними центрами комплектування. За словами джерела "Думської", незрозуміло, чому було вирішено створювати нову структуру замість того, щоб розширити повноваження існуючого підрозділу.

«Створення нового відділу — це додаткове навантаження на місцевий бюджет, оскільки треба формувати штат, забезпечувати технікою та транспортом. Тому питання залишається відкритим», — зазначило джерело.

Джерело: Думська