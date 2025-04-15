Грошова допомога в Одесі тепер доступна ще більшій кількості людей, тому значна кількість людей зможе отримати кошти.

Агентство ООН у справах біженців розширило програму і тепер грошова допомога в Одесі охоплює більше осіб, повідомляє Politeka.

Для українців, які постраждали через війну, це шанс хоча б частково закрити базові потреби: дах над головою, їжа, ліки чи гігієна.

Як інформують у УВКБ ООН, виплати збільшили. З жовтня минулого року грошова допомога в Одесі зросла до 3 600 гривень на кожного члена домогосподарства, замість попередніх 2 200. І що важливо, тепер вони надаються не тільки переселенцям, а й тим, хто вже повернувся додому, навіть якщо був за кордоном.

Пункти збору даних для реєстрації на цю програму працюють й у кількох інших містах, серед них Дніпро, Київ, Харків, Кропивницький, Миколаїв, Суми, Чернігів тощо. Стартували вони ще в січні 2025 року, але звернутися можна й зараз. Зареєструватися можна як офлайн, так і онлайн.

Така фінансова підтримка буде особливо актуальна для пенсіонерів. Якщо людина відповідає умовам програми (вразливий статус, переміщення, повернення тощо), вона має всі підстави для отримання коштів. А от для того, щоб усе оформити, потрібно звернутися до найближчого центру, який працює спільно з благодійним фондом «Право на захист». Саме вони допомагають УВКБ ООН збирати заявки та обробляти інформацію.

Знайти адресу потрібного пункту можна на офіційних ресурсах організації або за телефоном гарячої лінії 0 800 307 711.

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