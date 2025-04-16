Зараз відбувається подорожчання м'яса в Одесі, вартість свинини, невід'ємної частини раціону багатьох українців, помітно коливається залежно від магазину, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували поточні цінники на популярні відруби – грудинку, лопатку, ошийок, підчеревину, ребра та шашлик.

Серед великих продуктових мереж Novus демонструє одині з найпривабливіших цінників на свинину. Саме тут можна придбати лопатку за 199,00 гривень, підчеревину – за 189,00, а ребра – за 184,00, що є найнижчими цінами серед аналізованих супермаркетів. Також Novus ділить перше місце з Auchan за вартістю грудинки — 199,90.

Подорожчання м'яса в Одесі відбувається на ошийок, але Novus знову лідирує по доступності — 299,00 гривень, що є найнижчою ціною на цей відруб. Водночас варто враховувати, що готовий свинячий шашлик у цій мережі обійдеться дорожче за інші — 259,00 грн/кг.

У супермаркеті Metro ціни на деякі позиції вищі. Зокрема, тут зафіксовано найвищу вартість грудинки — 207,90 грн/кг, а також рекордно дорогий ошийок — 332,70. Проте саме тут можна знайти найдешевший свинячий шашлик — 239,10.

Megamarket також вирізняється високими цінами. Найдорожча тут лопатка — 226,62 грн/кг, підчеревина — 206,10 грн/кг, а ребра — 209,10 грн/кг. Ошийок коштує 309,00, що робить його одним із найдорожчих у мережах, а грудинка – 206,10.

Зростуть усі види: яловичина, свинина і курятина. Це пов'язано як із сезонними чинниками, так і з дефіцитом сировини для виробництва кормів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Популярний овоч подешевшав ще більше: які ціни стануть новою реальністю для українців.

Також Politeka писала, Ціни на овочі до нового урожаю стануть новим ударом по гаманцям: якого подорожчання очікувати.

Як повідомляла Politeka, "Майже 2 євро, майже Європа": українці обурені стрімким здорожчанням популярного напою.