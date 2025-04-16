Подорожчання продуктів перед Великоднем в Одесі традиційне явище перед святом.

Відбувається подорожчання продуктів перед Великоднем в Одесі, цьогоріч великодній кошик обійдеться дорожче, ніж у попередні роки, повідомляє Politeka.net.

Напередодні свята традиційно зростає попит на продукти, що в поєднанні з інфляцією та іншими економічними факторами неминуче призводить до підвищення вартості.

Подорожчання продуктів перед Великоднем в Одесі - традиційне явище перед святом. Ціни на яйця, молочні продукти, м'ясо птиці та овочі зростають значно швидше, тоді як вартість бакалійних товарів залишається майже стабільною або знижується незначно.

У 2024-му ціна великоднього кошика піднялася на 7,7%, до 1581 гривні, а в 2025 році спостерігається нове суттєве збільшення вартості — на 18,1%.

До складу великоднього кошика входять: домашня паска (включаючи борошно, яйця, вершкове масло, молоко, цукор, дріжджі, родзинки), десяток яєць, півкілограма сала, домашньої ковбаси, буженини, твердого сиру, вершкового масла, свіжих та консервованих огірків і помідорів, кілограм курятини, 0,25 кг хріну та пляшка українського вина.

Прогнози на 2025 рік не надто оптимістичні: ситуація з цінами залишатиметься складною. Експерти радять готуватися до подальшого зростання вартості харчів, хоча можливі й короткострокові сезонні зниження окремих категорій продуктів.

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