Грошова допомога в Одесі надається адресно і надходить для мешканців міста від організації «Міжнародний комітет порятунку», повідомляє Politeka.

В умовах, коли чимало українців змушені були покинути свої домівки, фінансова підтримка перетворилася для багатьох на суттєву підтримку для забезпечення базових потреб.

Наразі в організації повідомили про відкриття новго етапу реєстрації для внутрішньо переміщених осіб, які нещодавно переїхали до регіону. Варто звернути увагу, що ця програма розрахована виключно на тих, хто офіційно отримав статус ВПО після 10 лютого 2025 року.

Інакше кажучи, підтримка призначена для «новоприбулих» переселенців, які лише недавно залишили зону бойових дій або тимчасово окуповані території. Процес оформлення не є складним. Потрібно просто заповнити коротку анкету, а далі з вами зв’язується представник компанії й повідомляє всі деталі. Саме він розповість, де й коли можна буде отримати виплату.

До того ж, грошова допомога в Одесі не обмежується лише внутрішньо переміщеними особами. Участь можуть взяти й інші вразливі категорії: люди з інвалідністю, багатодітні родини, самотні пенсіонери з мінімальними доходами.

Для подачі заявки потрібно звернутись до відповідного центру, мати з собою документи, що підтверджують особу, і довідку ВПО (за потреби).

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