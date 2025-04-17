Уже зовсім скоро велике свято, тому церкви на Великдень 2025 в Одесі готуються приймати вірян.

Церкви на Великдень 2025 в Одесі вже оприлюднили розклад богослужінь, тому віряни зможуть спланувати, коли йти освячувати кошики, повідомляє Politeka.

У Кафедральному соборі Різдва Христового розпочинається Страсний тиждень, що передує Воскресінню, і щодня проходять нові богослужіння. Якщо плануєте піти до храму, беріть до уваги графік роботи, який оприлюднили церкви на Великдень 2025 в Одесі.

Починалося все з понеділка, 14 квітня, з Літургії Ранішосвячених Дарів о 9:00. І так щодня: у вівторок і середу служби теж проходили зранку. Особлива атмосфера в храмі пануватиме вже з четверга, адже 17 квітня, у Великий четвер, згадуватимуть Таємну вечерю.

Служба св. Василія Великого з вечірнею, а о 17:00 — Утреня з читанням 12 страсних Євангелій. У Велику п’ятницю, 18 квітня, служба розпочнеться о 9:00, а о 13:00 в соборі винесуть Плащаницю.

Велика субота, 19 числа, об’єднає ранкову Літургію та вечірнє освячення кошиків. Якщо плануєте нести освячувати, то приходьте з 17:00 до 19:00.

Церкви на Великдень 2025 в Одесі відкриють двері ще до світанку. У неділю, 20 квітня, святкове богослужіння розпочнеться о 5:30 із занесення Плащаниці. Пасхальна Рання - о 6:00, а вже о 7:00 відправиться Божественна Літургія.

Зазначимо, що комендантська година у місті та області у святковий період не скасована, вона як і раніше починається з півночі, а закінчується о 5 ранку.

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