Дефіцит круп в Одеській області цього сезону не прогнозується, хоча в Україні зафіксовано зниження виробництва гречки на 15%, передає Politeka.

Про це повідомив директор спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський під час форуму Agro2Food Profit у Києві, зазначивши, що нинішнє подорожчання не пов’язане з реальною нестачею, а спричинене панічними настроями серед населення.

За словами фахівця, цьогоріч українські аграрії зібрали приблизно на 15% менше гречки, ніж минулого року. Водночас він підкреслив, що проблема не у виробниках борошна, адже саме фермери вирішують, які культури сіяти. Господарства дедалі частіше обирають більш прибуткові варіанти — соняшник, сою або ріпак, які вигідніше експортувати, оскільки вони не обкладаються митом. Гречка ж має нижчу врожайність — близько 1,3–1,5 тонни з гектара, що впливає на фінансові результати виробників.

Рибчинський пояснив, що поточне підвищення вартості є типовою реакцією на інформаційні хвилі. Як тільки у медіа з’являються повідомлення про подорожчання, покупці починають масово скуповувати товар, створюючи ілюзію браку. Через це склади тимчасово спорожнюють, а аграрії відкладають продаж у надії отримати кращу ціну.

За словами експерта, подібні коливання спостерігаються раз на кілька років. Попри тимчасові сплески попиту, загальне споживання гречки залишається стабільним. Її основними споживачами є люди з діабетом, тоді як більшість населення може легко замінити цей продукт кукурудзяною або пшеничною крупою.

Відповідно до даних Міністерства аграрної політики, посівні площі під гречкою у 2025 році скоротилися до 69,1 тисячі гектарів проти 90,3 тисячі торік. Станом на 24 жовтня зерно зібрали з 86% площ, отримавши 83,3 тисячі тонн при середній урожайності 1,4 тонни з гектара. Торік урожай становив 126,9 тисячі тонн. Попри це, дефіцит круп в Одеській області не очікується, адже ринок залишається збалансованим, а запаси — достатніми для покриття споживчих потреб.

