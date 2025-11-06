З 1 листопада в Одесі стартували нові програми грошової допомоги для людей, які постраждали від війни, зокрема йдеться про пенсіонерів.

Грошова допомога для пенсіонерів в Одесі надається міжнародними організаціями спільно з українськими відомствами, повідомляє Politeka.

Грошова допомога для пенсіонерів в Одесі входить до загальної програми підтримки українців, яку впроваджують Міністерство соціальної політики, Міністерство цифрової трансформації та Програма розвитку ООН.

Її мета надати додаткові виплати мешканцям регіонів, що перебувають у зоні бойових дій або зазнали руйнувань. Підтримка доступна внутрішньо переміщеним особам, літнім людям, особам з інвалідністю, багатодітним родинам і тим, хто втратив житло.

Пріоритет отримають малозабезпечені сім’ї, самотні літні люди та жінки, які виховують дітей без підтримки. Ініціатии, у межах яких реалізується грошова допомога для пенсіонерів в Одесі, координуються низкою міжнародних організацій.

Серед них ЮНІСЕФ, УВКБ ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста, Карітас Україна, Handicap International, а також інші благодійні структури. У більшості випадків підтримка надається на три місяці з можливістю продовження ще на стільки ж.

Для реєстрації на участь у програмі слід уважно стежити за офіційними повідомленнями благодійних організацій. Заявки приймаються онлайн через спеціальні форми або офлайн у місцевих відділеннях.

Дуже важливо користуватися лише перевіреними джерелами інформації, адже у соцмережах часто з’являються шахрайські оголошення. Жодна з офіційних структур не запитує паролі від карток чи коди підтвердження, тому довіряти потрібно лише офіційним сайтам.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Одеській області: кому встановили високі тарифи.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для переселенців в Одеській області: як отримати прихисток на рік.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Одесі: чого містянам чекати в листопаді 2025.