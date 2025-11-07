В Україні знову спостерігається напружена ситуація на ринку, а аналітики говорять про дефіцит певних продуктів в Одеській області.

Дефіцит продуктів в Одеській області призвів до відчутного підвищення цін на груші, які цього року стали одними з найдорожчих сезонних фруктів, повідомляє Politeka.

Через втрату частини врожаю і скорочення обсягів виробництва вітчизняні фермери змушені продавати свій товар дорожче, ніж торік.

Дефіцит продуктів в Одеській області цього сезону став наслідком травневих заморозків, які знищили приблизно десяту частину майбутнього врожаю.

Через це садівники витратили більше коштів на обробку дерев і захист насаджень, що відразу вплинуло на собівартість вирощування. Витрати зросли, а пропозиція скоротилася.

Виробники визнають, що ситуація для ринку непроста, адже цього року зібрали значно менше плодів, ніж очікували навесні. За словами директора великого садового господарства, закупівельна ціна на груші зросла з 50 до 70 гривень за кілограм.

Це одразу позначилося на роздрібних цінах, які в середньому становлять близько 78 гривень. Фермер пояснив, що через складні погодні умови довелося збільшити використання засобів захисту рослин, що суттєво підняло витрати.

Він зауважив, що собівартість виробництва нинішньої груші приблизно на третину вища, ніж торік. Цей фактор став вирішальним у зростанні вартості, адже фермерам необхідно хоча б частково покрити свої розтрати.

Через обмежену кількість плодів більшість господарств продає врожай безпосередньо з саду, не залишаючи запасів на зберігання.

У торговельних мережах ситуація виглядає схожою. Через дефіцит продуктів в Одеській області полиці супермаркетів заповнені переважно імпортними фруктами з Нідерландів, Іспанії, Еквадору та Південної Африки.

