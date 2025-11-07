Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в Одесі надається лише внутрішньо переміщеним особам із регіонів, де тривають бойові дії.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в Одесі надається волонтерами центру «Гостинна хата», який продовжує видачу безкоштовних продуктів для переселенців, повідомляє Politeka.

Про це інформує сама організація.

Як зазначають у центрі, черговий етап роздачі гуманітарної допомоги проходитиме до 7 листопада. Протягом цього часу волонтери забезпечуватимуть людей найнеобхіднішими харчами, зокрема представників соціально вразливих категорій. Отримати продуктові набори зможуть громадяни віком від 65 років, якщо розмір їхньої пенсії не перевищує 3500 гривень. Для отримання потрібно мати оригінали документів, що підтверджують особу та право на соціальну підтримку.

Щодня у центрі планується видавати до 50 наборів. Волонтери наголошують, що черга формується окремо для мешканців Одеси, аби запобігти великому скупченню відвідувачів і створити комфортні умови під час отримання допомоги. Роздача гуманітарних наборів проводиться за адресою: місто Одеса, вулиця Водопровідна, 13. Організатори закликають приходити у визначений час, дотримуватись установленого розкладу та правил, що сприяють упорядкованому процесу видачі.

Волонтери повідомляють, що співпраця з громадами продовжується, і з часом список доступних напрямів підтримки буде розширений. Дитяче харчування видається один раз на місяць. Також доступні інші види допомоги — засоби гігієни, медикаменти, підгузки, медичне обладнання — для всіх переселенців, які потребують підтримки.

Центр наголошує, що гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в Одесі надається лише внутрішньо переміщеним особам із регіонів, де тривають бойові дії, зареєстрованим у статусі переселенців у період із 2022 по 2025 рік.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Одеській області: кому встановили високі тарифи.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для переселенців в Одеській області: як отримати прихисток на рік.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Одесі: чого містянам чекати в листопаді 2025.